Дизайн сайта настольной игры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок142 просмотра

Есть готовый дизайн в картинке (скину на скайп или емеил).

Необходимо из картинки (одностраничный промо сайт) сделать psd, со слоями

Skype: start-prom

ICQ: 638-060-778

13 лет назад
MihailWeb
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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