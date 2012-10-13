Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужен красивый, современный и стильный дизайн для сайта, сверх дизайн создавать не нужно, нужен обычный хороший дизайн. В ДАННЫЙ ПРОЕКТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: Дизайнеры младше 20 ...
Дизайн сайта настольной игры
Есть готовый дизайн в картинке (скину на скайп или емеил).
Необходимо из картинки (одностраничный промо сайт) сделать psd, со слоями
Skype: start-prom
ICQ: 638-060-778
Заявки фрилансеров
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