Здравствуйте уважаемые дизайнеры!

Нужен красивый, современный и стильный дизайн для сайта, сверх дизайн создавать не нужно, нужен обычный хороший дизайн.

В ДАННЫЙ ПРОЕКТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

Дизайнеры младше 20 лет.

Дизайнеры без портфолио работ.

Дизайнеры с портфолио менее 10 работ.

Люди которые считают:

1. Ну это же дизайн за 100$ а не за 100 000$ почему я его должен(а) делать хорошим.

2. За 100$ я вам не должен сделать хороший дизайн.

При успешном завершении проекта, возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной удаленной основе.