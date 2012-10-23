Дизайн для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка353 просмотра

Здравствуйте уважаемые дизайнеры!

Нужен красивый, современный и стильный дизайн для сайта, сверх дизайн создавать не нужно, нужен обычный хороший дизайн.

В ДАННЫЙ ПРОЕКТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

Дизайнеры младше 20 лет.

Дизайнеры без портфолио работ.

Дизайнеры с портфолио менее 10 работ.

Люди которые считают:

1. Ну это же дизайн за 100$ а не за 100 000$ почему я его должен(а) делать хорошим.

2. За 100$ я вам не должен сделать хороший дизайн.

При успешном завершении проекта, возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной удаленной основе.

13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ludaaaa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Отличная исполнительница! Людмила делает довольно хорошие дизайны, адекватна и исполнительна. Так же очень сообразительна и объяснять долго ей ничего не нужно. Если желаете сделать дизайн качественно и быстро то рекомендую!
Отличный заказчик, четко поставленная задача, своевремменная оплата, что немаловажно. И просто приятный в общении человек. Сотрудничеством довольна. Спасибо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ludaaaa
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн для социальной сети игровой тематики

    $250

    Нужно сделать дизайн для социальной сети игровой тематики: 1. Главная страница + одна внутренняя - бюджет $100 2. Логотип - бюджет $50-60 3. дизайн одной страницы профиля пользователя под игру World of ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта + баннеры, лого.

    $2500

    Нужен очень качественный детский дизайн интернет-магазина. Бюджет большой - от 1000$, по-этому нужен толковый исполнитель. Требования: - простота(должен розобратся даже ребёнок); - креатив; - ваш взгляд ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн страницы

    $100

    в прикрепленном файле примерный образец того что мне нужно. а по ссылке http://spahealth.ru/magazin - то что получается. Нужен человек который дружит не только с дизайном, но и с кодом html . ...

    HTML
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Усовершенствование дизайна сайта.

    Куплен готовый дизайн главной страницы. Есть все исходники, psd, html файл. 1. Необходимо внести изменения: - более чётко дорисовать некоторые элементы. - подобрать и изменить цвета некоторых элементов. ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сокращатель URL

    Здравствуйте, Фрилансер. Меня зовут Марк. Есть проект для вас: Мне нужно создать с 0 сервис Сокращатель URL. То есть дизайн + верстка + программирования (PHP + MySQL). С ...

    MySQLPHP
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переработка шаблона Joomla

    $250

    Необходимо переработать/адаптировать шаблон Joomla под Virtuemart. Организовать вывод и выбор категорий и товаров Virtuemart точно так же, как это выполнено в шаблоне. При наведении на категорию/товар появляется краткое описание. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад