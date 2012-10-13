Дизайн сайта курсов ин. яз.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки253 просмотра

Требуется адекватный дизайнер, который сможем приступить к доделыванию дизайна.

На протяжение месяца шли переговоры со многими исполнителями, но к работе так и не приступили.

Ниже последнее письмо из которого понятна работа которую нужно сделать.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Есть http://wafstudio.net/el/ прототип, сейчас интересна страничка level в ней есть все блоки которые нужны на сайте.

Есть так же сам сайт easylang.org и то что я сам делал на основе прототипа www.easylang.org/kursy_italyanskogo/tes там все конечно сыро и я не уверен что по дизайну все правильно.

Сейчас нужно дорисовать то чего не хватает и поправить то что есть, привести это все к нормальному виду. Потом уже будем рисовать и менять какие-то блоки так, как идеи уже есть, но реализовать их будет сложно за небольшой срок.

По стилю хочется получить простой сайт с хорошим настроением, и что бы на любой странице все было понятно для пользователя и он мог узнать все о теме по которой он зашел на страницу не уходя с неё и сделать действия (подписаться, оставить запрос). В принципе к этому и стремится сам прототип.

Сайты которые создают хорошее впечатление и мне нравятся по стилю

http://habrahabr.ru/ считаю что очень удобно читать на нем, за счет хорошего цвета шрифта, отступов и тд. ну и сами посты бывают достаточно интересны.

http://habrahabr.ru/special/hp/servers/ нравится как выполнена страница, ничего лишнего и все просто, понятно куда нажать и что прочитать. Склоняюсь к такому макету с фоном по кроям на котором лежит меню и вся шапка, и белым контентным блоком.

Еще один проект habrы http://hantim.ru/ который также сделан с фоном и контентом, нравится блок с подпиской который видно

http://netology.ru/training/program-smm-basic сайт с которого много чего подсмотрел для этого проекта и считаю что все почти идеально сделано для привлечения клиента и конверсии. Все просто, все по делу, без СЕО текстов и тд, за счет нужных блоков заполняется нужный объем текста для СЕОшных дел.

Я бы наверное даже сказал что нам нужен такой сайт в плане его контентной части.

Так же есть предложение сделать https://www.gathercontent.com/ http://noe-interactive.com/ фотку на бек в шапке, так как у нас будет очень красивый вид из школы, и можно сразу расположить клиента.

Можно так же предусмотреть какие нить эффекты с помощью jquery что будет так же привлекать и делать сайт более динамичным.

В общем все так-то так, думаю из примеров видно куда я тяготею и что мне хочется видеть.

jQuery
13 лет назад
Maksim_K
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта настольной игры

    $50

    Есть готовый дизайн в картинке (скину на скайп или емеил). Необходимо из картинки (одностраничный промо сайт) сделать psd, со слоями Skype: start-prom ICQ: 638-060-778

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $100

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужен красивый, современный и стильный дизайн для сайта, сверх дизайн создавать не нужно, нужен обычный хороший дизайн. В ДАННЫЙ ПРОЕКТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: Дизайнеры младше 20 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для социальной сети игровой тематики

    $250

    Нужно сделать дизайн для социальной сети игровой тематики: 1. Главная страница + одна внутренняя - бюджет $100 2. Логотип - бюджет $50-60 3. дизайн одной страницы профиля пользователя под игру World of ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта + баннеры, лого.

    $2500

    Нужен очень качественный детский дизайн интернет-магазина. Бюджет большой - от 1000$, по-этому нужен толковый исполнитель. Требования: - простота(должен розобратся даже ребёнок); - креатив; - ваш взгляд ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн страницы

    $100

    в прикрепленном файле примерный образец того что мне нужно. а по ссылке http://spahealth.ru/magazin - то что получается. Нужен человек который дружит не только с дизайном, но и с кодом html . ...

    HTML
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Усовершенствование дизайна сайта.

    Куплен готовый дизайн главной страницы. Есть все исходники, psd, html файл. 1. Необходимо внести изменения: - более чётко дорисовать некоторые элементы. - подобрать и изменить цвета некоторых элементов. ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сокращатель URL

    Здравствуйте, Фрилансер. Меня зовут Марк. Есть проект для вас: Мне нужно создать с 0 сервис Сокращатель URL. То есть дизайн + верстка + программирования (PHP + MySQL). С ...

    MySQLPHP
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад