Есть готовый дизайн в картинке (скину на скайп или емеил). Необходимо из картинки (одностраничный промо сайт) сделать psd, со слоями Skype: start-prom ICQ: 638-060-778
Дизайн сайта курсов ин. яз.
Требуется адекватный дизайнер, который сможем приступить к доделыванию дизайна.
На протяжение месяца шли переговоры со многими исполнителями, но к работе так и не приступили.
Ниже последнее письмо из которого понятна работа которую нужно сделать.
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Есть http://wafstudio.net/el/ прототип, сейчас интересна страничка level в ней есть все блоки которые нужны на сайте.
Есть так же сам сайт easylang.org и то что я сам делал на основе прототипа www.easylang.org/kursy_italyanskogo/tes там все конечно сыро и я не уверен что по дизайну все правильно.
Сейчас нужно дорисовать то чего не хватает и поправить то что есть, привести это все к нормальному виду. Потом уже будем рисовать и менять какие-то блоки так, как идеи уже есть, но реализовать их будет сложно за небольшой срок.
По стилю хочется получить простой сайт с хорошим настроением, и что бы на любой странице все было понятно для пользователя и он мог узнать все о теме по которой он зашел на страницу не уходя с неё и сделать действия (подписаться, оставить запрос). В принципе к этому и стремится сам прототип.
Сайты которые создают хорошее впечатление и мне нравятся по стилю
http://habrahabr.ru/ считаю что очень удобно читать на нем, за счет хорошего цвета шрифта, отступов и тд. ну и сами посты бывают достаточно интересны.
http://habrahabr.ru/special/hp/servers/ нравится как выполнена страница, ничего лишнего и все просто, понятно куда нажать и что прочитать. Склоняюсь к такому макету с фоном по кроям на котором лежит меню и вся шапка, и белым контентным блоком.
Еще один проект habrы http://hantim.ru/ который также сделан с фоном и контентом, нравится блок с подпиской который видно
http://netology.ru/training/program-smm-basic сайт с которого много чего подсмотрел для этого проекта и считаю что все почти идеально сделано для привлечения клиента и конверсии. Все просто, все по делу, без СЕО текстов и тд, за счет нужных блоков заполняется нужный объем текста для СЕОшных дел.
Я бы наверное даже сказал что нам нужен такой сайт в плане его контентной части.
Так же есть предложение сделать https://www.gathercontent.com/ http://noe-interactive.com/ фотку на бек в шапке, так как у нас будет очень красивый вид из школы, и можно сразу расположить клиента.
Можно так же предусмотреть какие нить эффекты с помощью jquery что будет так же привлекать и делать сайт более динамичным.
В общем все так-то так, думаю из примеров видно куда я тяготею и что мне хочется видеть.
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