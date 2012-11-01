Дизайн для форума в стиле основного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок144 просмотра

Здравствуйте

Необходимо привести шаблон форума phpbb3 в соответствии с оформлением основного сайта.

Жду предложений касательно цены. Адрес сайта вышлю в личку.

Спасибо.

13 лет назад
MYX
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kaktyzzz_
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
+1
Все отлично, всегда на связи, если отлучается предупреждает, при общении конфликтов не было все на 5+ Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

kaktyzzz_
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн развлекательного портала по прототипу.

    $1000

    Требуется дизайн развлекательного портала по готовому прототипу. Требование - опыт веб-дизайна не менее 2х лет, хорошая скорость работы, креативное мышление. Трудоемкость 80-100 часов. Оплата по отработанным часам, возможно ежедневно или еженедельно. Без ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Здравствуйте! Ищем дизайнера или студию, которая возьмётся за создание дизайна интернет-магазина http://insushi.ru. ТЗ в приложении. Интересуют примерная цена и портфолио. Спасибо!

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер сайта фотокниг

    $250

    Доработка дизайна сайта, отрисовка страниц "доставки", "услуги" и т.д. Дополнительно дизайн рекламной полиграфии. Работа на длительное сотрудничество. Стиль, фирменные цвета, логотип - уже заданы, необходимо продолжить работу в том же стиле. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать шаблон для WordPress из .PSD

    $50

    Доброго времени суток. Требуется сверстать шаблон для WordPress из .PSD. Требуется наличие портфолио, знание языков разметки (в т.ч. минимальное владение CSS3) и умение работать с WordPress. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта курсов ин. яз.

    $500

    Требуется адекватный дизайнер, который сможем приступить к доделыванию дизайна. На протяжение месяца шли переговоры со многими исполнителями, но к работе так и не приступили. Ниже последнее письмо из которого ...

    jQuery
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта настольной игры

    $50

    Есть готовый дизайн в картинке (скину на скайп или емеил). Необходимо из картинки (одностраничный промо сайт) сделать psd, со слоями Skype: start-prom ICQ: 638-060-778

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $100

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужен красивый, современный и стильный дизайн для сайта, сверх дизайн создавать не нужно, нужен обычный хороший дизайн. В ДАННЫЙ ПРОЕКТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: Дизайнеры младше 20 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для социальной сети игровой тематики

    $250

    Нужно сделать дизайн для социальной сети игровой тематики: 1. Главная страница + одна внутренняя - бюджет $100 2. Логотип - бюджет $50-60 3. дизайн одной страницы профиля пользователя под игру World of ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад