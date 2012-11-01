Требуется дизайн развлекательного портала по готовому прототипу. Требование - опыт веб-дизайна не менее 2х лет, хорошая скорость работы, креативное мышление. Трудоемкость 80-100 часов. Оплата по отработанным часам, возможно ежедневно или еженедельно. Без ...
Дизайн для форума в стиле основного сайта
Здравствуйте
Необходимо привести шаблон форума phpbb3 в соответствии с оформлением основного сайта.
Жду предложений касательно цены. Адрес сайта вышлю в личку.
Спасибо.
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