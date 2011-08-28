MYX

Павел MYX

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Программист

Oracle 10gr2

Oracle Developer 6i

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Опыт работы 5 лет

  • Коллаж на новогоднюю тему

    $50

    Здравствуйте Необходимо на основе 3 фотографий сделать коллаж (из любой фотки или 3 сразу) на новогоднюю тему. Мультяшный стиль, шуточный. Добавить новогоднюю атрибутику: елочки, фонарики, бусы, колпачки и т.п.. Может ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $1000

    Доброго времени суток ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам трудящихся открыт конкурс http://freelance.ru/contest/sitedes/view/project/2813 Необходимо разработать новый уникальный дизайн ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-визитка про самбо под ключ

    $100

    Здравствуйте Нужно разработать сайт-визитку о боевом самбо (клуб боевого самбо). Движок – Joomla. Тексты будут предоставлены. Изображения – логотипы на усмотрение исполнителя. Максимум две страницы. ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет магазин автозапчастей

    Доброго времени суток Нужен грамотный и ответственный человек на разработку и сопровождение интернет магазина автозапчастей, обязательно с опытом работы по построению и выводу на рынок интернет магазинов. Дано: ...

    PHP
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интерфейса/usability

    $200

    Доброго времени суток Для интернет магазина автозапчастей необходимо разработать максимально удобный интерфейс, проработать навигацию по страницам и процессы регистрации, поиска и приобретения товара. Под удобством интерфейса понимается: - ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовка изображения в стиле фэнтези

    Необходимо на основе предложенного примера отрисовать изображение с реальным человеком с фотографии. При этом сохранив и стиль картинки, и узнаваемость действующего лица. Размер не менее 1600*1200, формат JPEG. Срок - 2 дня.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Получение SQL запросов / Reverse engineering

    $50

    Доброго времени суток Есть программа по подбору запчастей на Kia/Hyundai – Mobis KIA/Hyundai SpareParts. БД программы – набор MS Access баз (*.mdb). Необходимо найти способ получения sql запросов, т.е. ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Тестирование интернет-магазина

    $30

    Доброго времени суток Необходимо протестировать интернет магазин: 1. На наличие «дыр» в безопасности; 2. Ссылочную целостность, «битые ссылки». Также принимаются предложения по улучшению уровня безопасности ресурса. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обработка серии фотографий

    В наличии пара сотен фотографий в формате RAW (Canon). Необходимо нормально кадрировать, сделать цветокоррекцию, осветлить, местами выправить горизонт, возможна ретушь. В процессе работы потребуется предоставить образцы для критики - по результатам возможны дополнительные требования ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Фирменный стиль для компании

    Доброго времени суток Необходимо разработать фирменный стиль для компании по продаже авто запчастей. Фирменный стиль будет использоваться в последующем дизайне ресурса. Перечень того что нужно сделать: ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод каталога KAYABA (KYB) в формат БД

    $100

    Доброго времени суток Необходимо привести каталоги амортизаторов и пружин фирмы kayaba за 2011 год к виду, позволяющему загрузить данные в БД. Каталоги: http://www.kyb.ru/techn_info/documentation/detail.php?ID=11214 http://www.kyb.ru/techn_info/documentation/detail.php?ID=10120 ...

    MySQL
    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Конвертация японских каталогов запчастей

    $1000

    Здравствуйте Необходимо разработать утилиты для экспорта японских каталогов запчастей (Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Subaru) в mysql или MS Access, включая изображения запчастей и всю сопутствующую информацию моделям авто. ============= ...

    MySQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Neomant
Игорь 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Получение SQL запросов / Reverse engineering
SQL
Интересные задачи, чёткая постановка, продолжаем сотрудничество.
Работа выполнена качественно и быстро. Спасибо.
Ответный отзыв
Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Коллаж на новогоднюю тему
Было приятно иметь дело. Буду рад сотрудничать снова.
+1
Ответный отзыв
kaktyzzz_
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Дизайн для форума в стиле основного сайта
Все отлично, всегда на связи, если отлучается предупреждает, при общении конфликтов не было все на 5+ Рекомендую!!!
+1
Ответный отзыв
Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Сайт-визитка про самбо под ключ
Joomla
Работу сделал, оплата в полном объеме и вовремя. Спасибо за проект.
Все сделано как положено. Спасибо.
Ответный отзыв
zalphabet
Валерий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Фирменный стиль для компании
Четкое ТЗ, быстрые фидбеки — хороший заказчик. Рекомендую.
Работа выполнена точно в соответствии с поставленной задачей. Спасибо.
Ответный отзыв
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