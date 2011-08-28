Здравствуйте Необходимо на основе 3 фотографий сделать коллаж (из любой фотки или 3 сразу) на новогоднюю тему. Мультяшный стиль, шуточный. Добавить новогоднюю атрибутику: елочки, фонарики, бусы, колпачки и т.п.. Может ...
- $50Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Доброго времени суток ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам трудящихся открыт конкурс http://freelance.ru/contest/sitedes/view/project/2813 Необходимо разработать новый уникальный дизайн ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте Необходимо привести шаблон форума phpbb3 в соответствии с оформлением основного сайта. Жду предложений касательно цены. Адрес сайта вышлю в личку. Спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте Нужно разработать сайт-визитку о боевом самбо (клуб боевого самбо). Движок – Joomla. Тексты будут предоставлены. Изображения – логотипы на усмотрение исполнителя. Максимум две страницы. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброго времени суток Нужен грамотный и ответственный человек на разработку и сопровождение интернет магазина автозапчастей, обязательно с опытом работы по построению и выводу на рынок интернет магазинов. Дано: ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $200
Доброго времени суток Для интернет магазина автозапчастей необходимо разработать максимально удобный интерфейс, проработать навигацию по страницам и процессы регистрации, поиска и приобретения товара. Под удобством интерфейса понимается: - ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо на основе предложенного примера отрисовать изображение с реальным человеком с фотографии. При этом сохранив и стиль картинки, и узнаваемость действующего лица. Размер не менее 1600*1200, формат JPEG. Срок - 2 дня.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Доброго времени суток Есть программа по подбору запчастей на Kia/Hyundai – Mobis KIA/Hyundai SpareParts. БД программы – набор MS Access баз (*.mdb). Необходимо найти способ получения sql запросов, т.е. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $30
Доброго времени суток Необходимо протестировать интернет магазин: 1. На наличие «дыр» в безопасности; 2. Ссылочную целостность, «битые ссылки». Также принимаются предложения по улучшению уровня безопасности ресурса. ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
В наличии пара сотен фотографий в формате RAW (Canon). Необходимо нормально кадрировать, сделать цветокоррекцию, осветлить, местами выправить горизонт, возможна ретушь. В процессе работы потребуется предоставить образцы для критики - по результатам возможны дополнительные требования ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток Необходимо разработать фирменный стиль для компании по продаже авто запчастей. Фирменный стиль будет использоваться в последующем дизайне ресурса. Перечень того что нужно сделать: ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Доброго времени суток Необходимо привести каталоги амортизаторов и пружин фирмы kayaba за 2011 год к виду, позволяющему загрузить данные в БД. Каталоги: http://www.kyb.ru/techn_info/documentation/detail.php?ID=11214 http://www.kyb.ru/techn_info/documentation/detail.php?ID=10120 ...Переводы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $20
Здравствуйте Необходимо разработать два изображения – простеньких, для молодоженов. Для будущей жены (WIFE) и мужа (HUSBAND). Изображения будут нанесены на футболки. См. приложение.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Здравствуйте Необходимо разработать утилиты для экспорта японских каталогов запчастей (Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Subaru) в mysql или MS Access, включая изображения запчастей и всю сопутствующую информацию моделям авто. ============= ...Базы данных4 заявкиЗакрыт14 лет назад