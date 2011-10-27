Доброго времени суток

Нужен грамотный и ответственный человек на разработку и сопровождение интернет магазина автозапчастей, обязательно с опытом работы по построению и выводу на рынок интернет магазинов.

Дано:

Самописный движок на php, с использованием smarty и DBsimple;

Интернет магазин автозапчастей (не дописанный);

Конвертированные авто каталоги;

Фирменный стиль и дизайн.

Задачи первостепенные (необходимо реализовать в течение 1 месяца):

«Прикрутить» платежный агрегатор Платрон (http://www.platron.ru);

«Прикрутить» систему расчета стоимости доставки (http://www.edost.ru) или аналогичную ей;

«Прикрутить» дизайн;

Доработать все процессы заказа;

Доработать механизм ценообразования;

После запуска магазина оперативно исправлять все возникшие проблемы.

Задачи на развитие:

«Прикручивание» новых автокаталогов;

Разработка новых сервисов для клиентов и партнеров ИМ.

Планируется долгосрочное сотрудничество. Оплата возможна как за всю работу, так и поэтапная. Возможно заключение договора.

Желательно чтобы исполнитель был во Владивостоке.

Способ оплаты: WebMoney

Спасибо.