Сколько будет стоить и какой срок? интересуют эконом варианты. 1.Сфера деятельности компании (розничная торговля сантехникой) 2.Цели и задачи,которые должен решать сайт(розничная торговля через интернет-магазин сантехники) ...
Интернет магазин автозапчастей
Доброго времени суток
Нужен грамотный и ответственный человек на разработку и сопровождение интернет магазина автозапчастей, обязательно с опытом работы по построению и выводу на рынок интернет магазинов.
Дано:
Самописный движок на php, с использованием smarty и DBsimple;
Интернет магазин автозапчастей (не дописанный);
Конвертированные авто каталоги;
Фирменный стиль и дизайн.
Задачи первостепенные (необходимо реализовать в течение 1 месяца):
«Прикрутить» платежный агрегатор Платрон (http://www.platron.ru);
«Прикрутить» систему расчета стоимости доставки (http://www.edost.ru) или аналогичную ей;
«Прикрутить» дизайн;
Доработать все процессы заказа;
Доработать механизм ценообразования;
После запуска магазина оперативно исправлять все возникшие проблемы.
Задачи на развитие:
«Прикручивание» новых автокаталогов;
Разработка новых сервисов для клиентов и партнеров ИМ.
Планируется долгосрочное сотрудничество. Оплата возможна как за всю работу, так и поэтапная. Возможно заключение договора.
Желательно чтобы исполнитель был во Владивостоке.
Способ оплаты: WebMoney
Спасибо.
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