Оформление заказа одной страницей Tienda

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Требуется переделать оформление заказа в Joomla Tienda.

Для заказа не нужно регистрации, а необходимо только:

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Joomla
14 лет назад
brink
Олег 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров