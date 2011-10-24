Нужно модифицировать следующее. Есть интернет-магазин guramy.ru сделанный на джумле. Я добавляю товар вручную с прайс листа поставщика в virtuemart. Когда нет товара в прайсе, в virtuemart я просто снимал галочку с публикации, когда он появлялся, ...
Срочно требуется помощь в исправлении ошибки
В интернет-магазине перестала работать функция оформления заказа, жмёшь на кнопку оформить заказ, но ничего не происходит. Сайт www.bambino39.ru
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