Маленький Интернет-магазин

Нужно сделать простой магазин

на основе дизайна http://www.beauaktiv.ru и http://schaebens.com/

Функционал:

- каталог

- карточка товара

- описание товара, добавление его свойств и характеристик

- корзина (со всеми причиндалами)(оформление заказа как с регистрацией таки без регистрации) (автоматическое добавление доставки при оформлении заказа)

- управление заказами в админке.

- статьи

- блоки "новинки", "скидки",

- личный кабинет для пользователя, где он видит состояние заказа.

- несколько доп. разделов типа "О нас", "Контакты" и "Оплата и доставка"

- Форма "Задать вопрос"

+ надо чтобы в движке уже были подключаемые модули разных электронно-платежных систем (карточки, яндексденьги и вебмани как минимум).

+CMS на русском языке

+ маленькая адаптация для участия магазина в партнерской программе.

Оплата после выполнения заказа