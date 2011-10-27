Есть дизайн: http://st.free-lance.ru/users/dzen-design/upload/f_4e37f066407d9.jpg Так есть (!)готовая верстка + все скрипты. Нужно поставить на движок. от вас: 1) Какой движок предлагаете 2) Цена ...
Программирование движка Wordpress ИМ
Здравствуйте.
Нужно :
1) Забросить англоязычные тексты на англ сайт.
2) Установить чекаут на англ сайт
3) Плюс мелкие доработки
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