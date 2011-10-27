Программирование движка Wordpress ИМ

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Закрытнет заявок88 просмотров

Здравствуйте.

Нужно :

1) Забросить англоязычные тексты на англ сайт.

2) Установить чекаут на англ сайт

3) Плюс мелкие доработки

WordPress
14 лет назад
arteshop
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров