Требуется переделать оформление заказа в Joomla Tienda. Для заказа не нужно регистрации, а необходимо только: ФИО Телефон E-mail Индекс (для расчета стоимости заказа) Адрес ...
Программная часть интернет-магазина.
Есть дизайн:
http://st.free-lance.ru/users/dzen-design/upload/f_4e37f066407d9.jpg
Так есть (!)готовая верстка + все скрипты.
Нужно поставить на движок. от вас:
1) Какой движок предлагаете
2) Цена за работу
3) Срок работы
4) Номер icq
Сразу говорю проект срочный и пишите минимальный срок.
Оплата по факту, работа на вашем сервере, после оплаты – перенос.
орентировочный бюджет: 10 000 руб
Заявки фрилансеров
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