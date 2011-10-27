Программная часть интернет-магазина.

$500
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Закрыт7 заявок170 просмотров

Есть дизайн:

http://st.free-lance.ru/users/dzen-design/upload/f_4e37f066407d9.jpg

Так есть (!)готовая верстка + все скрипты.

Нужно поставить на движок. от вас:

1) Какой движок предлагаете

2) Цена за работу

3) Срок работы

4) Номер icq

Сразу говорю проект срочный и пишите минимальный срок.

Оплата по факту, работа на вашем сервере, после оплаты – перенос.

орентировочный бюджет: 10 000 руб

14 лет назад
dzendesign
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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