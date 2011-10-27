Интернет-магазин

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Закрыт28 заявок302 просмотра

Сколько будет стоить и какой срок?

интересуют эконом варианты.

1.Сфера деятельности компании (розничная торговля сантехникой)

2.Цели и задачи,которые должен решать сайт(розничная торговля через интернет-магазин сантехники)

3.Тип сайта(интернет-магазин)

4.Языковые версии(рус.,англ.)

5.Стиль сайта(простой,легкий,удобный)

6.Впечатление которое должен произвести веб сайт на пользователя (внушить доверие,показать,что на сайте предлагается качественная продукция мировых брендов)

6.Что должен видеть пользователь на сайте(ассортимент товаров+фото,описание,характеристики,контакты,опла та,условия доставки )

7.Фирменный стиль(требуется разработка)

8.Обязательный элемент для всех страниц(символика,эмблема,контакты,корзина покупателя)

9.Цветовая гаммы сайта(белый,серый,голубой)

10.Основные требования к графическому дизайну(простой,легкий,не мигающий)

11. Флэш анимации (не использовать)

12.Структура разделов сайта(главная,каталог,партнеры,акции,новости,доста вка,контакты)

13.Главная страница :должна содержать ;ХИТ продаж,список торговых марок,список ассортимента с "раскладной"

14.Ассортимент:душ.кабины,ванны,сан фаянс ,мебель для ванной комнаты,смесители,полотенце сушители , системы инсталляции .

14 лет назад
vivatttt
Илья 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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