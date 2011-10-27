Здравствуйте. Нужно : 1) Забросить англоязычные тексты на англ сайт. 2) Установить чекаут на англ сайт 3) Плюс мелкие доработки
Интернет-магазин
Сколько будет стоить и какой срок?
интересуют эконом варианты.
1.Сфера деятельности компании (розничная торговля сантехникой)
2.Цели и задачи,которые должен решать сайт(розничная торговля через интернет-магазин сантехники)
3.Тип сайта(интернет-магазин)
4.Языковые версии(рус.,англ.)
5.Стиль сайта(простой,легкий,удобный)
6.Впечатление которое должен произвести веб сайт на пользователя (внушить доверие,показать,что на сайте предлагается качественная продукция мировых брендов)
6.Что должен видеть пользователь на сайте(ассортимент товаров+фото,описание,характеристики,контакты,опла та,условия доставки )
7.Фирменный стиль(требуется разработка)
8.Обязательный элемент для всех страниц(символика,эмблема,контакты,корзина покупателя)
9.Цветовая гаммы сайта(белый,серый,голубой)
10.Основные требования к графическому дизайну(простой,легкий,не мигающий)
11. Флэш анимации (не использовать)
12.Структура разделов сайта(главная,каталог,партнеры,акции,новости,доста вка,контакты)
13.Главная страница :должна содержать ;ХИТ продаж,список торговых марок,список ассортимента с "раскладной"
14.Ассортимент:душ.кабины,ванны,сан фаянс ,мебель для ванной комнаты,смесители,полотенце сушители , системы инсталляции .
Заявки фрилансеров
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