Сайт-визитка про самбо под ключ

Здравствуйте

Нужно разработать сайт-визитку о боевом самбо (клуб боевого самбо).

Движок – Joomla.

Тексты будут предоставлены. Изображения – логотипы на усмотрение исполнителя. Максимум две страницы. Главная страница с контактами и кратким описанием, что за сайт. Вторая страница – кратко о клубе и о самбо.

Оплата: Яндекс-деньги или банковский перевод на счет или карту.

Спасибо.