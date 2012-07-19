Создание сайта "Мобильный шиномонтаж"

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Закрыт27 заявок231 просмотр

"Устаревший" сайт находится на http://www.shinacity.com.ua/. Новая структура сайта в прикрепленном файле.

Ниже ссылки на российские сайты, предлагающие аналогичную услугу,

которые мне нравятся.

http://www.7710771.ru

http://03koleso.ru/

http://www.goshina.ru/

Главное, на этих сайтах в дизайне - услуга мобильного шиномонтажа, а не абстрактная картинка шины или автомобиля.

Корпоративных цветов - нет.

13 лет назад
lesya19691969
Леся 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Lampa_Studio
Елена 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$500
10 дней
Если кто желает потерять время и деньги - однозначно обращайтесь к ним. 10 обещанных дней по созданию сайта превратились в 2,5 месяца. Абсолютно непрофессиональная комманда. Показывают одно, по факту - совершенно другое. Море ошибок, неточностей. До сих пор не могу с ними распрощаться. Каждое утро начинаю с претензий к ним. Вообщем - будьте бдительны при выборе подрядчика!

Заявки фрилансеров

Lampa_Studio
Елена 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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