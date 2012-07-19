Необходимо доработать сайт. ( ТЗ изменилось ! ) Проявить инициативу в оптимизации сайта и создании новых элементов и поделиться имеющимся опытом. Скорее всего, нужно будет также исправление дизайна. ТЗ во ...
Сайт производителя и поставщика аттракционов
Нужен яркий, функциональный и качественный сайт-визитка, с небольшим каталогом и красивой галереей. Необходима возможность использовать различный контент - фото, видео. Резина вплоть до 1920х1280. ЦМС Joomla, WordPress не рассматривается.
Обязательные требования:
1. Работа напрямую (никаких посредников, представителей и «руководителей» «Веб-студий»)
2. Высокая квалификация исполнителя (Тех кто наклепал пару сайтиков на Joomla попрошу на данном пункте закончить чтение описания проекта)
3. Высокая продуктивность, адекватность, дисциплинированность и ответственность (Нужно оперативное общение и взаимопонимание без лишних вопросов типа этого, с моей стороны само собой разумеющейся функции, не было в ТЗ).
Со своей стороны гарантирую:
1. Взаимопродуктивную работу
2. Своевременную и достойную оплату
3. Гибкий подход.
Есть возможность работать только по верстке и программингу (Дизайн могу организовать!)
Оплата по этапам! Предоплаты нет!
Заявки фрилансеров
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