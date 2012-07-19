Сайт производителя и поставщика аттракционов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка286 просмотров

Нужен яркий, функциональный и качественный сайт-визитка, с небольшим каталогом и красивой галереей. Необходима возможность использовать различный контент - фото, видео. Резина вплоть до 1920х1280. ЦМС Joomla, WordPress не рассматривается.

Обязательные требования:

1. Работа напрямую (никаких посредников, представителей и «руководителей» «Веб-студий»)

2. Высокая квалификация исполнителя (Тех кто наклепал пару сайтиков на Joomla попрошу на данном пункте закончить чтение описания проекта)

3. Высокая продуктивность, адекватность, дисциплинированность и ответственность (Нужно оперативное общение и взаимопонимание без лишних вопросов типа этого, с моей стороны само собой разумеющейся функции, не было в ТЗ).

Со своей стороны гарантирую:

1. Взаимопродуктивную работу

2. Своевременную и достойную оплату

3. Гибкий подход.

Есть возможность работать только по верстке и программингу (Дизайн могу организовать!)

Оплата по этапам! Предоплаты нет!

JoomlaWordPress
13 лет назад
sheltyaev
Дмитрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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