Сайт производителя и поставщика аттракционов

Нужен яркий, функциональный и качественный сайт-визитка, с небольшим каталогом и красивой галереей. Необходима возможность использовать различный контент - фото, видео. Резина вплоть до 1920х1280. ЦМС Joomla, WordPress не рассматривается.

Обязательные требования:

1. Работа напрямую (никаких посредников, представителей и «руководителей» «Веб-студий»)

2. Высокая квалификация исполнителя (Тех кто наклепал пару сайтиков на Joomla попрошу на данном пункте закончить чтение описания проекта)

3. Высокая продуктивность, адекватность, дисциплинированность и ответственность (Нужно оперативное общение и взаимопонимание без лишних вопросов типа этого, с моей стороны само собой разумеющейся функции, не было в ТЗ).

Со своей стороны гарантирую:

1. Взаимопродуктивную работу

2. Своевременную и достойную оплату

3. Гибкий подход.

Есть возможность работать только по верстке и программингу (Дизайн могу организовать!)

Оплата по этапам! Предоплаты нет!