Доброго времени суток. Требуется сверстать шаблон для WordPress из .PSD. Требуется наличие портфолио, знание языков разметки (в т.ч. минимальное владение CSS3) и умение работать с WordPress. ...
Дизайнер сайта фотокниг
Доработка дизайна сайта, отрисовка страниц "доставки", "услуги" и т.д.
Дополнительно дизайн рекламной полиграфии. Работа на длительное сотрудничество.
Стиль, фирменные цвета, логотип - уже заданы, необходимо продолжить работу в том же стиле.
Первая работа в качестве теста, оплачивается по завершению. Выполнение автоматически дает дальнейшие задания. Каждое задание оценивается и оплачивается отдельно.
Заявки фрилансеров
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