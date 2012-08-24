MironovAndrei

Андрей MironovAndrei

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Модерирование сайта на Bitrix

    $400

    1. Необходимо подготовить сайт к запуску - почистить верстку - разметить страницы - наполнить недостающим контентом 2. Осуществлять администрирование сайта - размещать контент - резервное копирование - вносить оперативные изменения - верстать страницы по макету 3. Развивать сайт, осуществлять доработки, реализовывать новые инструменты - crm - ...

    Битрикс
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание и размещение рекламных статей

    Требуется написание рекламных статей для форумов, сообществ, групп в соцсетях. Тематика - премиальное нижнее белье, все материалы и тематика статей будут предоставлены. В работу входит написание и размещение статьи, оплата за результат.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа с интернет-магазином на Битриксе

    $500

    Сайт готовится к запуску, требуется работа по его подготовке и дальнейшему администрированию. Наполнение сайта, верстка страниц по шаблонам, размещение статей и баннеров на сайте, оперативное внесение правок и изменений. В будущем запланированы работы по оптимизации сайта, переделка ...

    БитриксБаннер для сайта
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ведущий соц. медиа

    $250

    Ведение групп в социальных медиа. Сейчас вКонтакте, позднее расширение на ФБ и твиттер. Подбор контента, оформление предоставляемой информации, мониторинг сообщений, написание новостей и релизов Группа посвящена фотографиям и фотокнигам

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер сайта фотокниг

    $250

    Доработка дизайна сайта, отрисовка страниц "доставки", "услуги" и т.д. Дополнительно дизайн рекламной полиграфии. Работа на длительное сотрудничество. Стиль, фирменные цвета, логотип - уже заданы, необходимо продолжить работу в том же стиле. Первая работа в качестве теста, оплачивается по ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    $2500

    Сайт написан, требуется доработка, используется CMS drupal План работ: Есть необходимость доработать личный кабинет для продавцов. Основная идея, чтобы продавец видел промокоды, которые принадлежат ему (с которых он будет получать процент) и не видел чужие промокоды. Необходимые ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер фотокниг

    Разработка дизайна для фотокниг, ведение раздела "дизайн" на сайте, определение политики индивидуального дизайна фотокниг. Дизайн текучки (баннеры, логотипы, инфографика). Работа в собственном редакторе фотокниг. Каждая услуга оплачивается отдельно по договоренности.

    Инфографика
    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад