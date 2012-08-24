MironovAndrei

1. Необходимо подготовить сайт к запуску - почистить верстку - разметить страницы - наполнить недостающим контентом 2. Осуществлять администрирование сайта - размещать контент - резервное копирование - вносить оперативные изменения - верстать страницы по макету 3. Развивать сайт, осуществлять доработки, реализовывать новые инструменты - crm - ...
- $400HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написание рекламных статей для форумов, сообществ, групп в соцсетях. Тематика - премиальное нижнее белье, все материалы и тематика статей будут предоставлены. В работу входит написание и размещение статьи, оплата за результат.Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Сайт готовится к запуску, требуется работа по его подготовке и дальнейшему администрированию. Наполнение сайта, верстка страниц по шаблонам, размещение статей и баннеров на сайте, оперативное внесение правок и изменений. В будущем запланированы работы по оптимизации сайта, переделка ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Создание готовых решений по оформлению фотокниг в заданной тематике. Работа с заказчиками напрямую, индивидуальный дизайн для них. Верстка фотокниг в нашем редакторе.Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Ведение групп в социальных медиа. Сейчас вКонтакте, позднее расширение на ФБ и твиттер. Подбор контента, оформление предоставляемой информации, мониторинг сообщений, написание новостей и релизов Группа посвящена фотографиям и фотокнигамКопирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Доработка дизайна сайта, отрисовка страниц "доставки", "услуги" и т.д. Дополнительно дизайн рекламной полиграфии. Работа на длительное сотрудничество. Стиль, фирменные цвета, логотип - уже заданы, необходимо продолжить работу в том же стиле. Первая работа в качестве теста, оплачивается по ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Сайт написан, требуется доработка, используется CMS drupal План работ: Есть необходимость доработать личный кабинет для продавцов. Основная идея, чтобы продавец видел промокоды, которые принадлежат ему (с которых он будет получать процент) и не видел чужие промокоды. Необходимые ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Разработка дизайна для фотокниг, ведение раздела "дизайн" на сайте, определение политики индивидуального дизайна фотокниг. Дизайн текучки (баннеры, логотипы, инфографика). Работа в собственном редакторе фотокниг. Каждая услуга оплачивается отдельно по договоренности.Обработка фотографий11 заявокЗакрыт11 лет назад