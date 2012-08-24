MironovAndrei

Сайт написан, требуется доработка, используется CMS drupal План работ: Есть необходимость доработать личный кабинет для продавцов. Основная идея, чтобы продавец видел промокоды, которые принадлежат ему (с которых он будет получать процент) и не видел чужие промокоды. Необходимые ...