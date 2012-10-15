Дизайнер для создания обложек для электронных книг

Приветствую всех!

В команду для постоянного сотрудничества требуется талантливый дизайнер с отменным чувством прекрасного для создания обложек для электронных книг. Это в первую очередь, здесь сразу есть несколько заданий. Цена обложки - 1000 рублей.

Также нужны будут красивые мини-сайты.

Оставляйте здесь свои заявки, ссылки на свои работы.

Спасибо заранее всем за отклик!