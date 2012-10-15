Дизайнер для создания обложек для электронных книг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок209 просмотров

Приветствую всех!

В команду для постоянного сотрудничества требуется талантливый дизайнер с отменным чувством прекрасного для создания обложек для электронных книг. Это в первую очередь, здесь сразу есть несколько заданий. Цена обложки - 1000 рублей.

Также нужны будут красивые мини-сайты.

Оставляйте здесь свои заявки, ссылки на свои работы.

Спасибо заранее всем за отклик!

13 лет назад
belart84
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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