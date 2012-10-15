Требуется дизайн развлекательного портала по готовому прототипу. Требование - опыт веб-дизайна не менее 2х лет, хорошая скорость работы, креативное мышление. Трудоемкость 80-100 часов. Оплата по отработанным часам, возможно ежедневно или еженедельно. Без ...
Перевод портала с Joomla 1.0 на Joomla 2.5
Шаблон+Дизайн для Информационного портала "Туризм и Развлечение"
Есть уже готовый портал на joomla 1.0
Переделываем на Joomla 2.5
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