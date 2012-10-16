Требуется дизайнер на постоянно шаблоны для joomla
Дизайн сайтов4 заявки
Закрыт
11 лет назад
Требуется дизайнер на постоянно шаблоны для joomla
Требуется специалист с опытом работы не только сорвать деньги но и творчески относиться к работе Дизайн и Верстка шаблонов для joomla 2,5 а так же 3,0 на постоянно!
Нужен специалист по работе с форумом ip.board Интересует настройка , перенос базы , интеграция
Написание Компонента для joomla каталог фирм с переключением по городам Модуль меню для joomla
На постоянно нужно ! Статьи и Новости для информационных порталов Темы: Туризм и Развлечение и Автоэлектроника
Шаблон+Дизайн для Информационного портала "Туризм и Развлечение" Есть уже готовый портал на joomla 1.0 Переделываем на Joomla 2.5