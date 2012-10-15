Разработать дизайн сайта по готовым схемам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок215 просмотров

ТЗ во вложении (схемы в ТЗ).

Ориентироваться на дизайн сайтов:

http://www.linkedin.com/home

http://www.facebook.com/

http://www.glgresearch.com/news.html

13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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