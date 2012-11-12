нужно нарисовать несколько окошек в стиле действующего сайта food4city.ru 1. окошко быстрой регистрации (имя, email, город) + кнопки социальных сетей ... окошко с небольшим вводным текстом типа "Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите ...
Дизайн компании по производсту натяжных потолков
Нужен дизайн сайта.
Типов страниц не много:
1. Текстовая страница
2. Галерея с подразделами и разделением на альбомы
3. Страница с контактной формой
4. Лента новостей/акции.
Подробней опишу исполнителю.
Ваши предложения (цена, срок) только в проект.
Без цена, срок предложения не рассматриваются.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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