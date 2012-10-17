Добрый день! мы ведем много проектов как для прямых заказчиков.так и для студий на аутсорсе. Нам срочно требуется несколько дизайнеров,с опытом работы,либо все время совершенствующих ...
Несколько окошек для сайта food4city.ru
нужно нарисовать несколько окошек в стиле действующего сайта food4city.ru
1. окошко быстрой регистрации (имя, email, город) + кнопки социальных сетей ... окошко с небольшим вводным текстом типа "Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите 500 баллов на свой счёт ещё до заказа!"
2. выцепить из игрушки http://food4city.ru/game/ (или отрисовать заново) персонажа - бургер .. персонаж будет появляться в нижнем углу сайта и предлагать что-то клиентам (текст в облачке)
сдать работу нужно в PSD, каждый элемент на отдельном слое.
если сойдёмся в цене и стиле работы - будем готовы предложить постоянное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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