Несколько окошек для сайта food4city.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок151 просмотр

нужно нарисовать несколько окошек в стиле действующего сайта food4city.ru

1. окошко быстрой регистрации (имя, email, город) + кнопки социальных сетей ... окошко с небольшим вводным текстом типа "Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите 500 баллов на свой счёт ещё до заказа!"

2. выцепить из игрушки http://food4city.ru/game/ (или отрисовать заново) персонажа - бургер .. персонаж будет появляться в нижнем углу сайта и предлагать что-то клиентам (текст в облачке)

сдать работу нужно в PSD, каждый элемент на отдельном слое.

если сойдёмся в цене и стиле работы - будем готовы предложить постоянное сотрудничество.

13 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

dev_n
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
2 дня
Валентин активно включился в работу, отрисовав требуемого персонажа практически за полчаса, хотя разговор был о сутках.. Создание диалогового окна потребовало чуть больше времени, но это было связано с необходимостью чётко соответствовать уже существующему дизайну, но в итоге - очень довольны работой! Переходим на постоянное сотрудничество ;)
Оплатил сразу. Заказчик хороший. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

dev_n
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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