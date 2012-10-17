Несколько окошек для сайта food4city.ru

нужно нарисовать несколько окошек в стиле действующего сайта food4city.ru

1. окошко быстрой регистрации (имя, email, город) + кнопки социальных сетей ... окошко с небольшим вводным текстом типа "Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите 500 баллов на свой счёт ещё до заказа!"

2. выцепить из игрушки http://food4city.ru/game/ (или отрисовать заново) персонажа - бургер .. персонаж будет появляться в нижнем углу сайта и предлагать что-то клиентам (текст в облачке)

сдать работу нужно в PSD, каждый элемент на отдельном слое.

если сойдёмся в цене и стиле работы - будем готовы предложить постоянное сотрудничество.