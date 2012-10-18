Дизайн одностраничника

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка205 просмотров

Дизайн сайта - одностраничника, создаваемого для представления краткой информации об организации

13 лет назад
Web-Direktor
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

E-Cat
37 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$2
80 дней
C дизайном сайта Екатерина справилась. Сделано удобно, в срок. Все требования соблюдены. Спасибо!
Как и в первый раз. Все отлично. Четкие правки, приятно работать :)

Заявки фрилансеров

E-Cat
37 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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