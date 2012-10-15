Дизайн сайта - одностраничника, создаваемого для представления краткой информации об организации
Веб-дизайнер на постоянную удаленку
Добрый день!
мы ведем много проектов как для прямых заказчиков.так и для студий на аутсорсе.
Нам срочно требуется несколько дизайнеров,с опытом работы,либо все время совершенствующих свое мастерство. Нам абсолютно без разницы сколько у вас здесь отзывов и какое вы тут время,главное это ВАШИ РАБОТЫ.
Зачастую мы предоставляем прототипы и концепции,по которым гораздо проще работать.
Если вы из Питера.то можем предложить работу в офисе,либо вакансию приходящего дизайнера(наведоваться в офис пару раз в неделю,остальное время работать дома).Если вы из других городов России или СНГ то только удаленная работа.Работа по договору.Мы честные работодателя и ценим и поощеряем наших сотрудников.
Для нас играет огромную роль ваша ответственность и умение самостоятельно планировать время.
Ну и конечно не забываем о карьерном росте и увеличении ЗП.
Отвечаем в проект,буду рад обсудить вакансию с творческими людьми знающими свою работу
Средний уровень зп от 50 тыс. до 70 тыс.
Заявки фрилансеров
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