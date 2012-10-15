Веб-дизайнер на постоянную удаленку

Добрый день!

мы ведем много проектов как для прямых заказчиков.так и для студий на аутсорсе.

Нам срочно требуется несколько дизайнеров,с опытом работы,либо все время совершенствующих свое мастерство. Нам абсолютно без разницы сколько у вас здесь отзывов и какое вы тут время,главное это ВАШИ РАБОТЫ.

Зачастую мы предоставляем прототипы и концепции,по которым гораздо проще работать.

Если вы из Питера.то можем предложить работу в офисе,либо вакансию приходящего дизайнера(наведоваться в офис пару раз в неделю,остальное время работать дома).Если вы из других городов России или СНГ то только удаленная работа.Работа по договору.Мы честные работодателя и ценим и поощеряем наших сотрудников.

Для нас играет огромную роль ваша ответственность и умение самостоятельно планировать время.

Ну и конечно не забываем о карьерном росте и увеличении ЗП.

Отвечаем в проект,буду рад обсудить вакансию с творческими людьми знающими свою работу

Средний уровень зп от 50 тыс. до 70 тыс.