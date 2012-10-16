clever2012

Васильев Андрей clever2012

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Расторжение договора

    добрый день. необходимо консультация о расторжении договора. суть- заключили с клиентом договор.клиент перевел платеж.через некоторое время приняли обоюдное решение не продолжать работу.сейчас клиенту надо сделать возврат платежа. и мы и клеинт ООО. какие бумаги необходимы? уточните стоимость ...

    Юридические услуги5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на Opencart. Сверстанный дизайн готов

    $100

    Приветствую всех! необходим сайт на опенкарт.функционал стандартный.регистрации и личного кабинета нет. дизайн в приложении,верстка тоже готова. отвечаем в проект и указываем сроки реализации,а так же вопросы. спасибо.

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать 301 Редирект

    Всем привет! создали новый сайт.необходимо сделать 301 редирект СО СТАРЫХ СТРАНИЦ НА НОВЫЕ СТРАНИЦЫ с ЧПУ чтобы сохранить позиции в выдаче поиска.около 30 страниц. кто готов взяться пишем примерные цены и сроки. спасибо.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт на ModX. Сверстанный дизайн готов

    $150

    Добрый день. есть сверстанный дизайн.необходимо прикрутить к Модх и сделать парсинг с нескольких сайтов. в целом задании довольно простое.обсужу более подробно с кандидатами. ищу программиста ,который готов оперативно приступить.

    MODX
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-дизайнер на постоянную удаленку

    $2000

    Добрый день! мы ведем много проектов как для прямых заказчиков.так и для студий на аутсорсе. Нам срочно требуется несколько дизайнеров,с опытом работы,либо все время совершенствующих свое мастерство. Нам абсолютно ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для сайта

    Всем привет! необходимо разработать несколько логотипов для разных сайтов- 1.Интернет магазин электроники. 2.Интернет магазин настольных игр и подарков. более подробное описание при общение. приступить желательно сегодня-завтра.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-программист на постоянные проекты

    Всех приветствую! мы ведем много проектов как для прямых заказчиков.так и для студий на аутсорсе. Нам срочно требуется программист. Нам абсолютно без разницы сколько у вас здесь отзывов и ...

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад