clever2012

добрый день. необходимо консультация о расторжении договора. суть- заключили с клиентом договор.клиент перевел платеж.через некоторое время приняли обоюдное решение не продолжать работу.сейчас клиенту надо сделать возврат платежа. и мы и клеинт ООО. какие бумаги необходимы? уточните стоимость ...
Васильев Андрей clever2012clever2012
- Юридические услуги5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Приветствую всех! необходим сайт на опенкарт.функционал стандартный.регистрации и личного кабинета нет. дизайн в приложении,верстка тоже готова. отвечаем в проект и указываем сроки реализации,а так же вопросы. спасибо.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет! создали новый сайт.необходимо сделать 301 редирект СО СТАРЫХ СТРАНИЦ НА НОВЫЕ СТРАНИЦЫ с ЧПУ чтобы сохранить позиции в выдаче поиска.около 30 страниц. кто готов взяться пишем примерные цены и сроки. спасибо.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Добрый день. есть сверстанный дизайн.необходимо прикрутить к Модх и сделать парсинг с нескольких сайтов. в целом задании довольно простое.обсужу более подробно с кандидатами. ищу программиста ,который готов оперативно приступить.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2000
Добрый день! мы ведем много проектов как для прямых заказчиков.так и для студий на аутсорсе. Нам срочно требуется несколько дизайнеров,с опытом работы,либо все время совершенствующих свое мастерство. Нам абсолютно ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет! необходимо разработать несколько логотипов для разных сайтов- 1.Интернет магазин электроники. 2.Интернет магазин настольных игр и подарков. более подробное описание при общение. приступить желательно сегодня-завтра.Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт11 лет назад
Всех приветствую! мы ведем много проектов как для прямых заказчиков.так и для студий на аутсорсе. Нам срочно требуется программист. Нам абсолютно без разницы сколько у вас здесь отзывов и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад