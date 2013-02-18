Необходимо сделать дизайн наклейки формата a5

$50
Верстка полиграфииЗавершен5 заявок168 просмотров
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Необходимо сделать дизайн макета наклейки формата a5 для типографии. Взять цвета сайта http://www.09it.ru/ макет должен быть по компьютерной помощи. Присуствовать следующие фразы: компьютерная помощь, ремонт ноутбуков, удаление вирусов, настройка планшетников, настройка роутеров. Работаем груглые сутки! Номер телефона большими цифрами и то что обслуживаются вей районы.

11 лет назад
radist81
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Draft_Matic
Сергей 
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Сделал всё быстро и на хорошем уровне. В типографию приняли с первого раза. Всем рекомендую.
Очень приятно было совместно поработать и рекомендую другим. Буду рад поработать и над другими проектами.
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