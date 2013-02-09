Создание визитки

$6
Верстка полиграфииЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Создание визитки для компании, наброски и ТЗ имеются

Бюджет 200 рублей. Срок: 3–4 часа.

Оплата: Вебмани или Яндекс деньги по факту исполнения.

ТЗ по логотипу предоставлю исполнителю.

11 лет назад
studiyaweb
Софт 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
GALO
Иван 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$5
1 день
ЗАКАЗЧИК ПРОСТО СУПЕР!!! ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ИЛИ В ПРИМЕР ДРУГИМ!!! ЗАДАНИЕ ПОНЯТНОЕ ОПЛАЧИВАЕТ СРАЗУ!!!
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