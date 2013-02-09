Требуется сверстать каталог продукции (фото+текст) Красиво оформить информацию (предоставим) Указывайте пожалуйста сроки и стоимость за 1 страницу (1лист = 2 страницы) есть постоянные заказы на полиграфию (листовки, плакаты, флаера и даже айдентика) так что в целом нужен исполнительный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание визитки для компании, наброски и ТЗ имеются
Бюджет 200 рублей. Срок: 3–4 часа.
Оплата: Вебмани или Яндекс деньги по факту исполнения.
ТЗ по логотипу предоставлю исполнителю.
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