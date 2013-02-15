Необходимо сделать дизайн визиток, прайсов

Верстка полиграфииЗавершен31 заявка298 просмотров
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Необходимо сделать дизайн визиток, прайсов

Все объясню подробнее тому кто возьмется. Ищу постоянного партнера.

Жду возьмите.

11 лет назад
flooper
Даниил 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
a-dimyanov
Алишер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
11 лет назад
$40
1 день
Очень хороший исполнитель, делает все в высоком качестве быстро и грамотно! Спасибо, будет сотрудничать.
С Вами приятно работать!
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