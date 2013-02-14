Разработать дизайн афиши

Верстка полиграфииЗавершен9 заявок273 просмотра
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Тема афиши - баскетбольный матч.

По сюжету 5 баскетболистов с одной стороны играют против 5 с другой. Все это в соусе чего-то невероятного, типа грома и молнии. Для примера:

http://www.manilyntingcang.com/2011/02/nba-all-star-game.html

http://www.nba.com/2013/news/01/17/all-star-2013-starters-announced/index.html

http://sports.turner.com/cssudesign/?p=518

11 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Вариант афиши получился отличный. Много было идей с нашей стороны как что изменить, улучшить, все реализовывалось без колебаний. Хорошее качество за небольшие деньги, рекомендую!
Отличный заказчик с интересным проектом и приятным общением! Очень доволен работой. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. 10 баллов!
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