Разработать макет визиток

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Нужно разработать макет визиток для магазина подарков. Симпатично и креативно.

Курьерская доставка - Санкт-Петербург , Москва. Минимальный заказ - 2000р.

Оптовый магазин подарков, низкие цены и телефон магазина. И в плане товаров - хотелось чтобы какие товары, хотя бы три присутствовали на визитке: Cardsharp2 (http://www.intelligent-armour.fr/images/magictoolbox_cache/Iain-Sinclair-CardSharp-Knife_t_400.jpg), Neocube (http://art-shop.biz/d/183318/d/444.jpg), стакан Череп(http://ridly.ru/images/goods/big/DOOMED_4ede6065b0fe30.jpg), Кольцо Всевластия (http://knigozor24.ru/covers/000/514/025/original.jpg), Флешка Ключ от Мерседеса (http://cs308231.userapi.com/v308231130/1b74/6f1JIHx0jDs.jpg), Часы Спидометр (http://static2.insales.ru/images/products/1/6729/9583177/13383612072watch.jpeg). -

Как это видится - с левой стороны 3-4 товара рядом на каком то фоне там же надпись что оптовый магазин подарков и такая вставочка минимальный заказ всего 2000р- потом волнистая линия и с другой стороны на другом фоне машина курьерской службы - картинка какая-нибудь и типа два города СПб, Москва. - Там телефон магазина - Примерно так.

Можно сделать и по другому - просто написал как видится.

11 лет назад
ramiras777
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель!!! Профессиональный подход к созданию фирменного стиля - оригинально, креативно и запоминающиеся. Схватывает на лету, очень терпелива и дружелюбна!)) Легкая и приятная в общении, всегда на связи!)) Рекомендую для серьезных проектов!
Отличный заказчик, с которым было легко работать! Сотрудничеством очень довольна, оплата произведена моментально. Буду очень рада продолжить совместную работу и рекомендую для других фрилансеров как очень надежного, вежливого заказчика! P. S. Удачи и процветания Вашему интернет-магазину, Кирилл :)
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