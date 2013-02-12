Нужно разработать макет визиток для магазина подарков. Симпатично и креативно.

Курьерская доставка - Санкт-Петербург , Москва. Минимальный заказ - 2000р.

Оптовый магазин подарков, низкие цены и телефон магазина. И в плане товаров - хотелось чтобы какие товары, хотя бы три присутствовали на визитке: Cardsharp2 (http://www.intelligent-armour.fr/images/magictoolbox_cache/Iain-Sinclair-CardSharp-Knife_t_400.jpg), Neocube (http://art-shop.biz/d/183318/d/444.jpg), стакан Череп(http://ridly.ru/images/goods/big/DOOMED_4ede6065b0fe30.jpg), Кольцо Всевластия (http://knigozor24.ru/covers/000/514/025/original.jpg), Флешка Ключ от Мерседеса (http://cs308231.userapi.com/v308231130/1b74/6f1JIHx0jDs.jpg), Часы Спидометр (http://static2.insales.ru/images/products/1/6729/9583177/13383612072watch.jpeg). -

Как это видится - с левой стороны 3-4 товара рядом на каком то фоне там же надпись что оптовый магазин подарков и такая вставочка минимальный заказ всего 2000р- потом волнистая линия и с другой стороны на другом фоне машина курьерской службы - картинка какая-нибудь и типа два города СПб, Москва. - Там телефон магазина - Примерно так.

Можно сделать и по другому - просто написал как видится.