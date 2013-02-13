Технический дизайнер с почасовой оплатой

Приветствую!

Ищем хорошего дизайнера для постоянного сотрудничества в сфере технического дизайна в следующих областях:

- Полиграфический дизайн

- Веб дизайн

Требуется хорошее знание графического пакета Adobe (Photoshop, Illustrator). Наличие свободного времени от 1 часа каждый день в будние (график и занятость оговаривается индивидуально). В данный момент общая занятость составляет 5-7 часов в неделю.

Оплата каждый день в 5 утра по МСК по факту затраченого вами времени.

Задания подробно описаны в ТЗ и поступают в CRM.

ПОЖАЛУЙСТА УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ ЧАСА ВАШЕЙ РАБОТЫ. Вопросы приветствуются )