milawind

Людмила Анатольевна milawind

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

067-446-5355

  • Создание сайта турагентства

    Нужно создать сайт для турагенства в котором заказ тура должен приходить на почту с названием выбранного тура и ссылкой на этот тур! ТЗ по сайту сброшу в личку

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переделать сайт по туризму

    $150

    На данный момент есть рабочий сайт. Функциональность не устраивает (нужна разбивка меню на ПОДМЕНЮ, чего нет, а только список информации и переделать нет возможности). Потому хотим перенести на другой готовый шаблон, но оставить имеющийся внешний ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшие корректировки по сайту

    Здравствуйте! Есть готовый сайт, но нужно внести некоторые изменения. Выглядит, как картинка вверху, затем строка меню и ниже разделение на центральную и две боковые части (Боковые есть неизменными). На центральной части наши услуги представлены в ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшие доработки по сайту

    Здравствуйте! Есть готовый сайт, но нужно внести некоторые изменения. Выглядит, как картинка вверху, затем строка меню и ниже разделение на центральную и две боковые части (Боковые есть неизменными). На центральной части наши услуги представлены в ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Webpazl
Юрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта турагентства
Людмила хороший заказчик, которая поставила четко задачу и вовремя все оплатила.
Сделал качественно сайт, отличная работа. Рекомендую
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