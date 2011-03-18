Нужно создать сайт для турагенства в котором заказ тура должен приходить на почту с названием выбранного тура и ссылкой на этот тур! ТЗ по сайту сброшу в личку
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Продвижение, рекламаПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
На данный момент есть рабочий сайт. Функциональность не устраивает (нужна разбивка меню на ПОДМЕНЮ, чего нет, а только список информации и переделать нет возможности). Потому хотим перенести на другой готовый шаблон, но оставить имеющийся внешний ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть готовый сайт, но нужно внести некоторые изменения. Выглядит, как картинка вверху, затем строка меню и ниже разделение на центральную и две боковые части (Боковые есть неизменными). На центральной части наши услуги представлены в ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Есть готовый сайт, но нужно внести некоторые изменения. Выглядит, как картинка вверху, затем строка меню и ниже разделение на центральную и две боковые части (Боковые есть неизменными). На центральной части наши услуги представлены в ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Интересует зоздание сайта, подобного http://v-mir.com.ua/ . Желательно проживание мастера в г.Киев. Спасибо заранее.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт14 лет назад