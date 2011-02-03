YurkaHvits

Юрка Хвиц YurkaHvits

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

>> AndreevMax

Отзывы заказчиков

adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Разработать дизайн баннера
Отличный исполнитель
Отличный заказчик, четкое ТЗ, вежливое общение и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Дизайн визитки
Юрий отлично справился с работой! Креативный, ответственный, легкий в общении. Очень и очень положительная личность. Рада нашему сотрудничеству!
Было очень приятно и работать и общаться с Марией! Четкое ТЗ, вежливость в общении., быстрая оплата. Только положительные эмоции
Ответный отзыв
choko
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Редизайн и верстка страницы
HTML
Замечательный исполнитель! Всем рекомендую
Отличный работадатель, четкое ТЗ, вежливое общение и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Наружная реклама
1 отзыв
от $111
от 111 дней
#134
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $111
от 111 дней
#219
Баннеры
1 отзыв
от $111
от 111 дней
#339
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $111
от 111 дней
#860