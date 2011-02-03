Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, вежливое общение и быстрая оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
14 лет назад
Юрий отлично справился с работой! Креативный, ответственный, легкий в общении. Очень и очень положительная личность. Рада нашему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Было очень приятно и работать и общаться с Марией! Четкое ТЗ, вежливость в общении., быстрая оплата. Только положительные эмоции
$20
10 баллов
14 лет назад
HTML
Замечательный исполнитель! Всем рекомендую
Ответный отзыв
Отличный работадатель, четкое ТЗ, вежливое общение и быстрая оплата. Рекомендую!
Наружная реклама
1 отзыв
от $111
от 111 дней
#134
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $111
от 111 дней
#219
Баннеры
1 отзыв
от $111
от 111 дней
#339
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $111
от 111 дней
#860