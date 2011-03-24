# 1 — $ 30 # 2 — $ 10 # 3 — $ 10

Требуется разработать дизайн баннера(уличного,наружная реклама) . Размер 1000 (ширина) 680(высота)

Логотип(розовый во вложении) может быть горизонтальным или вертикальным

Текст(что поместиться и будет хорошо смотреться)(возможны ваши дополнения-креативность приветствую)

Разработка сайтов от 4990 руб.

Контекстная и баннерная реклама в интернете

Сайт который продает

сайт который работает

Заставим сайт работать на вас

Сделаем сайт который работает на вас

указать 2 номера 22-22-22 и 33-33-33

www.rumediagroup.ru

Принимаю и другие варианты текста.

Дизайн по стилю логотипа, должен быть ярким и креативным.

Можно добавлять еще элементы, рисунки, фон и т.д.