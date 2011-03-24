Разработать дизайн баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен45 заявок2976 просмотров
#1$30
#2$10
#3$10

Требуется разработать дизайн баннера(уличного,наружная реклама) . Размер 1000 (ширина) 680(высота)

Логотип(розовый во вложении) может быть горизонтальным или вертикальным

Текст(что поместиться и будет хорошо смотреться)(возможны ваши дополнения-креативность приветствую)

Разработка сайтов от 4990 руб.

Контекстная и баннерная реклама в интернете

Сайт который продает

сайт который работает

Заставим сайт работать на вас

Сделаем сайт который работает на вас

указать 2 номера 22-22-22 и 33-33-33

www.rumediagroup.ru

Принимаю и другие варианты текста.

Дизайн по стилю логотипа, должен быть ярким и креативным.

Можно добавлять еще элементы, рисунки, фон и т.д.

14 лет назад
adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победители конкурса

YurkaHvits
Юрка Хвиц 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#1
Отличный исполнитель
Отличный заказчик, четкое ТЗ, вежливое общение и быстрая оплата. Рекомендую!
Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
#3
Рекомендую работать с Оксаной. Все качественно и в срок.
С Андреем очень приятно и легко работать! Оплата моментальная и достойная. Рада была принять участие в конкурсе!
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
#2
Отличный исполнитель
Всегда приятно, что твою работу оценили в конкурсе...

Заявки фрилансеров

YurkaHvits
Юрка Хвиц 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#1
Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
#3
Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
#2
ТОП-10
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