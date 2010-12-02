Создание макета для печати

Здравствуйте, мне нужно сделать макет, города ночного, нужно наверняка времени на эксперименты мало , я знаю что в данном макете использовался коллаж из небоскребов, надо сделать такой макет чтоб заказчик не увидел особой разницы на фотообоях, размер 900*300 см