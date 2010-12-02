Создание макета для печати

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Закрыт7 заявок281 просмотр

Здравствуйте, мне нужно сделать макет, города ночного, нужно наверняка времени на эксперименты мало , я знаю что в данном макете использовался коллаж из небоскребов, надо сделать такой макет чтоб заказчик не увидел особой разницы на фотообоях, размер 900*300 см

14 лет назад
Aleks82
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров