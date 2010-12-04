Здравствуйте, мне нужно сделать макет, города ночного, нужно наверняка времени на эксперименты мало , я знаю что в данном макете использовался коллаж из небоскребов, надо сделать такой макет чтоб заказчик не увидел особой разницы на ...
Дизайн наруж. оклейки служебных авто и автонаклеек
Задание 1. Разработать дизайн (и файлы-выкройки для оклейки пленкой) наружного оформления служебных автомобилей, используемых для доставки персонала в филиалы предприятия и других служебных заданий. Автомобили работают в сети автокомплексов Route 20, в состав которых входят АЗС, кафе, магазины. Используемые авто - Daewoo Lanos.
Задание 2. Разработать дизайн (и выкройки) для оклейки автомобилей Клиентов, рекламирующих качественное топливо.
Задание 3. Разработать дизайн (и выкройки) маленьких автонаклеек с рекламой сети автокомплексов Route 20. Автонаклейки - также для Клиентов.
Задание 4. Разработать дизайн (и файлы-выкройки) наружного оформления автомобиля для доставки пиццы. Предложить марку автомобиля.
Главное требование - оригинальность, запоминаемость образа, однозначная узнаваемость, приятный внешний вид.
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