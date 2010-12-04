Дизайн наруж. оклейки служебных авто и автонаклеек

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт16 заявок325 просмотров

Задание 1. Разработать дизайн (и файлы-выкройки для оклейки пленкой) наружного оформления служебных автомобилей, используемых для доставки персонала в филиалы предприятия и других служебных заданий. Автомобили работают в сети автокомплексов Route 20, в состав которых входят АЗС, кафе, магазины. Используемые авто - Daewoo Lanos.

Задание 2. Разработать дизайн (и выкройки) для оклейки автомобилей Клиентов, рекламирующих качественное топливо.

Задание 3. Разработать дизайн (и выкройки) маленьких автонаклеек с рекламой сети автокомплексов Route 20. Автонаклейки - также для Клиентов.

Задание 4. Разработать дизайн (и файлы-выкройки) наружного оформления автомобиля для доставки пиццы. Предложить марку автомобиля.

Главное требование - оригинальность, запоминаемость образа, однозначная узнаваемость, приятный внешний вид.

14 лет назад
Route
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание макета для печати

    Здравствуйте, мне нужно сделать макет, города ночного, нужно наверняка времени на эксперименты мало , я знаю что в данном макете использовался коллаж из небоскребов, надо сделать такой макет чтоб заказчик не увидел особой разницы на ...

    Наружная реклама7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен макет рекламы на придорожный щит

    $500

    Нужно разработать рекламу на большой рекламный придорожный щит, размеры будут позже, идея есть, нужно все красиво нарисовать и подготовить макет для печати. Срок до 7 дней. Компания www.vinil-studio.ru

    Наружная реклама46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн наружной рекламы магазина

    $30

    Дизайн наружной рекламы магазина крепежа и инструмента. Прадаваемая продукция: Крепеж: дюбеля, шурупы, болты, гайки... Такелаж: цепи, тросы, карабины, зажимы... Сверла Абразивная бумага, шлифшкурка... Инструмент: молотки, плоскогубцы, отвертки, рулетки, ножевки... ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн биллборда 3х6 метров

    $20

    Дизайн баннера - КРИО САУНА Образец http://www.kriolaguna.ru/trade_house/avtomobile.jpg Нужно сделать так-же как на картинке примере .... слева "ИЗ КРИОСАУНЫ (с дымом(паром) ) Выглядывает улыбающаяся девушка в бикини, ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн социальньй рекламы

    Дизайн социальньй рекламы на тему "Будущее без наркотиков! Будущее в наших руках!". Цель: Способствование к привлечению различных групп общественности к социальным молодежным проблемам в сфере здорового образа жизни, а также найти пути их ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать рекламную вывеску

    Нужно нарисовать рекламную вывеску размером 2,4 х2,4 метра на фасад мебельного магазина. Печататься будет на аракале. По дизайну идей нет. Пожелания: привлекать внимание прохожих, тематика должна соответствовать предлагаемому товару.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад