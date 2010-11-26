Route

Владимир Route

 
47 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн штендера кафе "Комплексные обеды"

    Придумать плакат, который нужно приклеить на штендер кафе, установленный вдоль трассы. Размер плаката 1000х1400мм Плакат, который сейчас наклеен - приложен. Нужно сделать рекламу более живой, вызывающей желание заехать и съесть обед. Но без пестроты. Хотелось бы найти дизайнера, с которым ...

    Наружная реклама2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн наруж. оклейки служебных авто и автонаклеек

    Задание 1. Разработать дизайн (и файлы-выкройки для оклейки пленкой) наружного оформления служебных автомобилей, используемых для доставки персонала в филиалы предприятия и других служебных заданий. Автомобили работают в сети автокомплексов Route 20, в состав которых входят ...

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта сети автокомплексов в Украине

    Задача - создать красивый и функциональный сайт сети автокомплексов, в состав которых входят АЗС, магазины, кафе, автомойки, шиномонтажи и т.д. Структура: 1-й уровень - Самая главная страница, с нее можно перейти на: 2-е уровни - главные страницы ...

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
medvedart
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Дизайн штендера кафе "Комплексные обеды"
Очень приятно было работать с Вами. Грамотное, четкое ТЗ, спокойная и приятная работа по проекту, своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Работать с Александром весьма понравилось. Быстрые ответы, быстрые корректировки, доступность и по е-маил и по телефону. Конечный результат обрадовал. Сроки выдержаны. Рекомендую.
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