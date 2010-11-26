Придумать плакат, который нужно приклеить на штендер кафе, установленный вдоль трассы. Размер плаката 1000х1400мм Плакат, который сейчас наклеен - приложен. Нужно сделать рекламу более живой, вызывающей желание заехать и съесть обед. Но без пестроты. Хотелось бы найти дизайнера, с которым ...