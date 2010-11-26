Придумать плакат, который нужно приклеить на штендер кафе, установленный вдоль трассы. Размер плаката 1000х1400мм Плакат, который сейчас наклеен - приложен. Нужно сделать рекламу более живой, вызывающей желание заехать и съесть обед. Но без пестроты. Хотелось бы найти дизайнера, с которым ...
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Задача - создать красивый и функциональный сайт сети автокомплексов, в состав которых входят АЗС, магазины, кафе, автомойки, шиномонтажи и т.д. Структура: 1-й уровень - Самая главная страница, с нее можно перейти на: 2-е уровни - главные страницы ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт13 лет назад
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