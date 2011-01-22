Требуется разработать дизайн баннера(уличного,наружная реклама) . Размер 1000 (ширина) 680(высота) Логотип(розовый во вложении) может быть горизонтальным или вертикальным Текст(что поместиться и будет хорошо смотреться)(возможны ваши дополнения-креативность приветствую) Разработка сайтов от 4990 руб. ...
Дизайн штендера кафе "Комплексные обеды"
Придумать плакат, который нужно приклеить на штендер кафе, установленный вдоль трассы.
Размер плаката 1000х1400мм
Плакат, который сейчас наклеен - приложен.
Нужно сделать рекламу более живой, вызывающей желание заехать и съесть обед.
Но без пестроты.
Хотелось бы найти дизайнера, с которым можно было бы работать постоянно.
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