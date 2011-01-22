Дизайн штендера кафе "Комплексные обеды"

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен22 заявки474 просмотра

Придумать плакат, который нужно приклеить на штендер кафе, установленный вдоль трассы.

Размер плаката 1000х1400мм

Плакат, который сейчас наклеен - приложен.

Нужно сделать рекламу более живой, вызывающей желание заехать и съесть обед.

Но без пестроты.

Хотелось бы найти дизайнера, с которым можно было бы работать постоянно.

14 лет назад
Route
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$20
1 день
ТОП-10
Наружная реклама
medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$15
1 день
Работать с Александром весьма понравилось. Быстрые ответы, быстрые корректировки, доступность и по е-маил и по телефону. Конечный результат обрадовал. Сроки выдержаны. Рекомендую.
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Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
ТОП-10
Наружная реклама
medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

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