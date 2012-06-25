Баннер SWF 200x200, профессиональные фонари

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок162 просмотра

Нужен баннер. Реклама фонарей.

О фонарях можно почитать тут:

http://allammo.ru/kakoi_kupit_professionalnii_svetodiodnyi_fonar

Там же есть видео, посмотрите и поймете о чем речь.

Баннер динамичный. Нужно осветить следующие моменты:

1. Качество (это не дешевый китайский фонарик, который сломается в неподходящий момент)

2. Мощность (дальность в среднем 100 метров)

3. Универсальность (можно использовать один фонарь как: для охоты - подствольник; для освещения палатки; во время ремонта машины, как налобный; на велосипед и т.д.)

4. Доступная цена (Цены реально такие же как в интернете, но только в черте города)

Также нужно будет вшить ссылку на сайт.

Вроде все. Возможно у вас будут какие-то предложения по структуре (опыта больше у вас) - предлагайте.

Да, также в дальнейшем, если будет успех от этой рекламной кампании - нужно будет сделать подобные баннеры только других размеров.

От вас ожидаю ценник и сроки. И прошу указать отдельно ценник за доработку баннеров других размеров.

13 лет назад
nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Отличная работа! Мастер своего дела! Рекомендую работать!
Работать было, ну очень приятно. Николай поставил четкий сюжет. Плюс порадовало профессиональное общение, моментальная оплата с надбавкой. Спасибо за интересную работу. Рекомендую. Обращайтесь, всегда буду рад.

Заявки фрилансеров

safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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