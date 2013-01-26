3 баннера для прокрутки в слайдере

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен30 заявок336 просмотров

На сайт лингвистической тематики, требуется нарисовать 3 баннера размером примерно 500Х100 нужно обсудить.

13 лет назад
leevlad
Ли 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$50
1 день
Быстро, качественно, профессионально... Как всегда
Как и прежде, чёткое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата, всё ОК. Рекомендую!!! С уважением, Марго

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно два баннера

    Здравствуйте. Требуется создать два банера на сайт http://originaloff.com.ua Эти банеры будут расположены в место баннера по центру который обозначает Доставку по все Украине. Задача этих двух банеров. Один ссылается ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флеш-баннер для КНС и Samsung

    $20

    Необходимо срочно изготовить флеш-банера для компании «KNS» http://www.kns.ru/ Техтребования для изготовления баннера смотреть по ссылке http://www.nbprice.ru/advert_rules.htm Формат баннера 250*300. Для размещения нужен сам баннер ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер 468*60

    Требуется нарисовать простой баннер 468*60 для дайвинг клуба. Основная идея баннера - приезжайте нырять к нам в Беларусь. у нас тут клевая природа и прозрачные озера. :) Заказчик ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3 flash-баннера 200x130

    $50

    1. Арбитраж. 1 кадр Весы -" Юридические услуги любой сложности“ 2 кадр Каска -" Строительная экспертиза. Строительный контроль.» файлы: http://hi.kg/any 2. Пиво, отобразить текст «Выбери свою акцию! ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3 статичных баннера для сайта

    Нужно сделать 3 статичных баннера для сайта, размер 310х138 пикселей. Изображение слева может быть фото, может иллюстрация (нужны будут изображения руля конкретной машины и гаечного ключа). Картинка-основа прилагается. Оплата Яндекс.деньги, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер

    $50

    Здравствуйте. Нужно изготовить flash-баннер. ТЗ см. в приложении. Сроки 1-2 дня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер.

    $50

    Требуется верхний баннер на http://www.ticket-charter.ru/ Вести должен на www.chabooka.ru/enter.php?from=www.ticket-charter..... Отображены должны быть: сама Чабука (файл прилагаю, верхний самолетик надо сделать чуть крупнее - чтобы лучше читалась буква Б) и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Баннер с акцией для магазина в слайдшоу

    Здравствуйте нужен красивый эффективный баннер для интернет магазина в слайдер, примеры прикрепили только нужен красивый дизайн на ваше усмотрение. Сама тема как на первом файле , только текст немного переделаем. Дизайн примерно как ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад