Здравствуйте. Требуется создать два банера на сайт http://originaloff.com.ua Эти банеры будут расположены в место баннера по центру который обозначает Доставку по все Украине. Задача этих двух банеров. Один ссылается ...
3 баннера для прокрутки в слайдере
На сайт лингвистической тематики, требуется нарисовать 3 баннера размером примерно 500Х100 нужно обсудить.
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