Нужно сделать 3 статичных баннера для сайта, размер 310х138 пикселей. Изображение слева может быть фото, может иллюстрация (нужны будут изображения руля конкретной машины и гаечного ключа). Картинка-основа прилагается.

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