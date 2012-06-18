Нужен анимированный баннер 468х60

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок175 просмотров

Добрый день.

Требуется красивый баннер 468x60.

Оплата: ЯД ил Wm, до 300рублей.

Тематика: Perfect Wolrd

Примеры покажу тому, кто возьмется, ибо тут могут зачесть за рекламу.

Оставьте свое Портфолио и связь с вами и минимальную цену: если понравится - я вам стукну, или стучите сами в аську: 88ооо, обязательно скиньте портфолио и вашу минимальную цену.

13 лет назад
AMDemon
Данил 
31 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Автор сделал всё на 5+. Учел все моменты. Рекомендую.
Веселый, позитивный заказчик! Отлично пообщались и поработали, всем советую!

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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