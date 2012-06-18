Нужен анимированный баннер 468х60

Добрый день.

Требуется красивый баннер 468x60.

Оплата: ЯД ил Wm, до 300рублей.

Тематика: Perfect Wolrd

Примеры покажу тому, кто возьмется, ибо тут могут зачесть за рекламу.

Оставьте свое Портфолио и связь с вами и минимальную цену: если понравится - я вам стукну, или стучите сами в аську: 88ооо, обязательно скиньте портфолио и вашу минимальную цену.