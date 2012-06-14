Баннер для онлайн сервиса - 468х60

# 1 — $ 50

Всем привет!

Объявляем небольшой и конкурс для тех кто любит анимировать (в хорошем смысле этого слова:)

Необходимо сделать один анимированный баннер 468х60 для рекламы сервиса http://hrbox.ru

Баннер планируется размещать на различных площадках где собираются рекрутеры, сотрудники отделов кадров и кадровых агентств, hr фрилансеры и т.д.

Необходимо чтобы баннер пересекался по стилю с самим сайтом, чтобы прослеживалась линия.

Вот текст который необходимо использовать

Новый HR инструмент

ведение онлайн базы данных

подключение работных сайтов

видео-анкетирование

Логотип прикрепляю. Если будете использовать графические элементы, просьба выдерживать текущий стиль.

Желаю удачи в работе!

ЗЫ. если понравится больше одного баннера — сделаем поощрительный бонус.