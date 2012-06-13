Баннер 250x285

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Закрыт13 заявок179 просмотров

Нужен динамичный банер размером 250x285 с переходом на сайт при нажатии. Тематика игрушки(фигурки).

13 лет назад
Maxick35
Максим 
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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