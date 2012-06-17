Баннер GiF

1. По размеру и стилю должен быть как баннер внизу на http://www.minsk-autohouse.by/ о передвижных домиках. 2. Баннер рекламирует услуги по кредитам под залог недвижимости. Подобным образом должны появлятся фотографии объектов недвижимости, которые могут закладыватся, ...