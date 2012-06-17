Баннер GiF

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Завершен19 заявок172 просмотра

Нужен gif баннер 700x240. Картинки и текст есть, надо скомпоновать.

Цена, сроки?

13 лет назад
arkt
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Tvit
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
$10
1 день
Все качественно и в срок!!!
Все ок.

Заявки фрилансеров

Tvit
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад

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