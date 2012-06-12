1. По размеру и стилю должен быть как баннер внизу на http://www.minsk-autohouse.by/ о передвижных домиках. 2. Баннер рекламирует услуги по кредитам под залог недвижимости. Подобным образом должны появлятся фотографии объектов недвижимости, которые могут закладыватся, ...
Создать баннер для сайта
Нужно создать баннер для сайта по металлу. Размер 468 на 60, три последовательно заменяющиеся картинки:
1) название компании, контакт
2) Профнастил с8 с10 с21 , Гофролист, Доборные элементы ZN RAL RR
3) Лента,штрипс,лист оцинк. и с полимерным покрытием, Водосточная система ф90-240мм ZN RAL RR.
Т.е. на картинках п. 2 и 3 должен быть перечень продукции и изображения по теме.
баннер должен быть оформлен в стиле сайта http://lesollp.ru/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сделать простой флеш-баннер. Размер: 350x100 Никакой графики не нужно, будут меняться машины (вся информация есть). Пример: vin . su (в шапке)Баннеры19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для проекта reeska.ru нужно нарисовать логотип, баннер и favicon в едином стиле шаблона: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_33395/ Скетч баннера в приложении (banner_sketch.pdf, reeska.cdr). Размер ~800x400, должен подходить к шаблону. На выходе должны быть векторные и растровые ...Завершен13 лет назад
- $50
Есть аналог, нужно сделать наподобие, только с другими размерами, достаточно простой без заморочек.Завершен13 лет назад
Есть флэш-баннер, честно купленный на http://www.flashxml.net/banner-rotator.html. Баннер под себя настроили, все ок. Но нужно положить сверху баннера наш логотип, либо сделать так, чтобы одна текстовая строка, в которой будет написано название сайта, не менялась при ...Баннеры9 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать рекламные баннеры для использования на странице подписной /oknonadom.ru и использования в рекламном журнале печатного издания = psd макет + на странице подписной /oknavashi.ru и использования в рекламном журнале печатного издания = psd макет ...Завершен13 лет назад
Для веб-сайта http://vash1host.ru/ требуются профессиональные, анимированные изображения (в формате .gif): Баннеры 468х60 (2 шт.) Баннеры 160х240 (2 шт.) Кнопки 88х31 (2 шт.) Просьба указывать вашу цену (будет учитываться при ...Баннеры15 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработка флеш баннера бюджет 10$Баннеры7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Размер 200*500 Содержание о преимуществах нашей организации Используем только оригинальные комплектующие Ремонт делается в присутствии клиента или в день обращения У нас огромный опыт в ремонте телефонов различных моделей ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно создать два баннера для сайта http://lublyu-tebya.ru/. 1: Для главной страницы сайта. 480x80 - GIF анимация. 2: Для соцальной сети. 250х250.Баннеры5 заявокЗавершен13 лет назад