Для проекта reeska.ru нужно нарисовать логотип, баннер и favicon в едином стиле шаблона: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_33395/ Скетч баннера в приложении (banner_sketch.pdf, reeska.cdr). Размер ~800x400, должен подходить к шаблону. На выходе должны быть векторные и растровые ...
Простой Flash-баннер
Требуется сделать простой флеш-баннер.
Размер: 350x100
Никакой графики не нужно, будут меняться машины (вся информация есть).
Пример: vin . su (в шапке)
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