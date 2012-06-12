Простой Flash-баннер

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Закрыт19 заявок155 просмотров

Требуется сделать простой флеш-баннер.

Размер: 350x100

Никакой графики не нужно, будут меняться машины (вся информация есть).

Пример: vin . su (в шапке)

13 лет назад
kos1k
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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