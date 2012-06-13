Необходимые размеры gif- баннеров ( половина статика, половина анимация) на выбор. Все для рекламы интернет-магазина женской одежды ( в основном платья). сайт paimai.ru • 100x100 • 120x240 • 120x600 • 200x200 • 200x300 • 240x90 ...
Подкорректоровать баннеры
Сейчас надо подкорректировать два баннера Для сайта mosgates.ru
Первый баннер на главной странице убрать надпись NICE shell 50 KCE (Италия) остальную часть надписи органично разместить (Формат jpg)
На этом то же самое http://alumarket.ru/netcat_files/Image/akzija-sekzionnye.jpg (убрать надпись NICE shell 50 KCE (Италия) остальную часть надписи органично разместить)
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