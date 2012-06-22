Сделать баннер-шапку сайта.

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Завершен10 заявок183 просмотра

Нужен обычный статичный баннер, который отлично впишется в дизайн сайта. За основу можно взять образец из прикрепленного файла. Но нужно сделать более оптимистичную шапку - все-таки интернет магазин оригинальных подарков.

Жду предложений по ценам и срокам. Предложения фрилансеров без портфолио не рассматриваются.

13 лет назад
ramiras777
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Талантливые дизайнеры с хорошим вкусом сейчас редкость - Алмаз один из них! Глядя на его портфолио сразу видно руку мастера, который не только профессионально владеет графическими редакторами, но чувствует и понимает как сделать, чтобы было красиво. Работа была выполнена быстро и именно то что и требовалось - Так что я очень доволен! - объязательно буду обращаться еще.
Надежный и приятный в общении заказчик. Сотрудничество прошло на все 10 +. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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