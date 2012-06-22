Сделать баннер-шапку сайта.

Нужен обычный статичный баннер, который отлично впишется в дизайн сайта. За основу можно взять образец из прикрепленного файла. Но нужно сделать более оптимистичную шапку - все-таки интернет магазин оригинальных подарков.

Жду предложений по ценам и срокам. Предложения фрилансеров без портфолио не рассматриваются.